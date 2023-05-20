Над Чорним морем помітили літак-шпигун НАТО: може шукати підводні човни

Літак-розвідник НАТО ввечері 20 травня помітили над Чорним морем. Ймовірно, він вишукує підводні човни країни-агресорки.

Станом на 22:00 літак протягом кількох годин робить кола над Румунією. Мовиться про Boeing P-8A Poseidon.

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Зауважимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти підводні човни, але й знищувати їх.

Boeing P-8A Poseidon – це патрульний літак, призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних і рятувальних операціях – як в прибережних районах, так і у Світовому океані.

Раніше, 29 квітня, біля Чорного моря також літав військовий стратегічний розвідник НАТО дальнього радіолокаційного стеження.

Яка зараз ситуація у Чорному морі

Як зазначили в ОК "Південь", 20 травня російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "калібрами".

Враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників, наявну інформацію про імовірну готовність їх авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою,

– закликали в ОК "Південь".

Додамо, що останнім часом ворог атакує переважно вночі. Як розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, різниця між нічними та денними атаками все ж є. Зокрема і для наших сил ППО. Вночі нашій ППО трохи важче виявляти цілі, ніж це було б вдень.