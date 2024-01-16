Російський Су-25 ледь не врізався в український дрон: унікальне відео з БпЛА
Джерело:Адепти контрнаступу
Військові показали унікальне відео з дрона-камікадзе. Українському безпілотнику вдалося зафіксувати проліт російського Су-25 прямо біля нього.
Всього декілька метрів відділяло вороже залізяччя від "вічного польоту". На жаль, російський Су-25 все ж зміг пролетіти повз і уникнути зіткнення.
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Однак мить – і вічний політ
Військовослужбовці Сил оборони опублікували у мережі відео, на якому російський штурмовик Су-25 мало не врізався в український безпілотник. Літак ворожої армії ледь не зачіпає FPV-дрон, що висів у повітрі, однак в останній момент здійснює маневр.
При цьому, на жаль, лишається лише фантазувати щодо того, якими були б наслідки удару штурмовика об начинений вибухівкою український дрон.
Проліт ворожого штурмовика біля БпЛА: дивіться відео
Водночас у мережі почали припускати, що російський пілот навмисно пролетів настільки близько до дрона – щоб збити його потоками повітря. Однак така версія є малоймовірною. Через високу швидкість Су-25 та малі розміри БпЛА пілот навряд міг його побачити.
Росіяни втрачають свої літаки
- Ввечері 14 січня російська авіація позбулася літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та навряд чи ще колись зможе використовувати повітряний пункт управління Іл-22. Ці два борти філігранно підбила українська армія.
- А-50 – це надзвичайно важлива ціль, адже вона є буквально "літаючим радаром" окупантів. Саме цей літак координував ракетні обстріли українських військ. Його вартість починається від 330 мільйонів доларів, що робить борт другою найдорожчою ціллю, яку ліквідували ЗСУ. Окрім цього, у Росії було всього 9 літаючих А-50 – тепер лишилося 8.
- Своєю чергою Іл-22 так-сяк дотягнув до Анапи, де попросив дозвіл на аварійне приземлення. Однак опубліковані у мережі знімки доводять, що він навряд чи злетить. Борт отримав значні пошкодження, він точно горів. У Повітряних Силах зазначили, що є постраждалі, можливо й загиблі.