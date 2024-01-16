Російський Су-25 ледь не врізався в український дрон: унікальне відео з БпЛА

Військові показали унікальне відео з дрона-камікадзе. Українському безпілотнику вдалося зафіксувати проліт російського Су-25 прямо біля нього.

Всього декілька метрів відділяло вороже залізяччя від "вічного польоту". На жаль, російський Су-25 все ж зміг пролетіти повз і уникнути зіткнення.

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Однак мить – і вічний політ

Військовослужбовці Сил оборони опублікували у мережі відео, на якому російський штурмовик Су-25 мало не врізався в український безпілотник. Літак ворожої армії ледь не зачіпає FPV-дрон, що висів у повітрі, однак в останній момент здійснює маневр.

При цьому, на жаль, лишається лише фантазувати щодо того, якими були б наслідки удару штурмовика об начинений вибухівкою український дрон.

Проліт ворожого штурмовика біля БпЛА: дивіться відео

Водночас у мережі почали припускати, що російський пілот навмисно пролетів настільки близько до дрона – щоб збити його потоками повітря. Однак така версія є малоймовірною. Через високу швидкість Су-25 та малі розміри БпЛА пілот навряд міг його побачити.

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