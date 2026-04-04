Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що, можливо, Су-30 міг уразити дрон-перехоплювач.

Чому російські літаки падають дедалі частіше?

Персоналу, який може належно обслуговувати літаки, стає все менше, що й призводить до катастроф під час польоту.

Обидва пілоти Су-30 катапультувалися і їх знайшли в нібито нормальному стані, хоча перенавантаження під час цього процесу може витримати не кожен організм, і близько 70 – 80% пілотів після цього не можуть літати, бо це дуже впливає на внутрішні органи та хребет,

– пояснив Криволап.

На Су-34 катапультуватися можуть лиш два пілоти одночасно, оскільки вони сидять поруч. На думку авіаексперта, якщо один пілот загинув, а інший живий, це свідчить про те, що по літаку попало щось конкретне: можливо, дрон-перехоплювач, адже в разі спільного катапультування обидва пілоти мають однакові умови для порятунку.

"Можливо, це був FPV-дрон. Однак зрозуміло, що літак уразили чимось нетиповим і цікавим – не стандартною ракетою. Деталі розбиратимуть згодом", – сказав Криволап.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш сказав, що ворожі воєнкори визнають, що російська армія тримає фронт ціною великих втрат. Кремль намагається приховати реальні втрати, проте інформація все одно виходить на поверхню. Навіть пропагандисти починають прозрівати.

