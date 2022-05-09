Літак "судного дня" Путіна був несправний, – джерела про те, чому не показали авіацію у Москві

У російській столиці сьогодні провели військовий парад, на якому був присутній їхній президент. При цьому було помітно, що показували росіяни не надто багато своєї техніки.

Напередодні в Путіна грозились пафосно підняти в небо так званий літак "судного дня". Проте у реальності не вийшло підняти авіацію загалом. Ймовірні причини цього провалу назвали волонтери InformNapalm.

До теми Точно має щось там заглохнути, – Кім висміяв парад у Москві

Хвалений літак виявився несправним

Команда InformNapalm має інформатора в Москві. Той повідомив організації про ймовірну реальну причину, чому авіації не було.

Нібито реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака судного дня. Сподіваємося отримати більше інформації з інших джерел,

– кажуть волонтери.

Офіційно поплічник Путіна та його прессекретар Дмитро Пєсков повідомляв кремлівським пропагандистським ЗМІ, що на параді прольоту авіації не буде через погодні умови. Але з фото цього "дійства" видно, що було сонячно. Крім того, зазвичай перед парадом спеціальні літаки розвіюють хмари, щоб змогла пролетіти авіація.

Зверніть увагу, що так званий "літак судного дня" – це Іл-80, який призначений для евакуації найвищого військового керівництва країни та для управління збройними силами в умовах війни, зокрема й ядерної.

Саме ядерний шантаж Путін і його поплічники часто люблять використовувати, щоб нагнати страху на Україну та весь світ. Вони намагаються залякати та маніпулювати людьми та політиками, але це їм не вдається.

Основне про парад у Москві

Цієї події, як і самого 9 травня, побоювались. Адже були припущення, що Путін може оголосити війну Україні офіційно або ж оголосити про мобілізацію. Поки в промові на параді він нічого з цього не сказав. Красна площа при цьому аж кишіла георгіївськими стрічками, які заборонені в Україні.

Українське МЗС вже відреагувало на це "побєдобєсіє". Там жорстко висловилися про таку показуху. В українському дипвідомстві наголосили, що на марш вийшли ґвалтівники та вбивці. Це шоу є пропагандистським і не має нічого спільного з перемогою у Другій світовій.

Попри все, українців застерігали в ці дні бути обережними й не ігнорувати сигналів повітряних тривог, адже ворог біситься і може влаштовувати провокації. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр стверджувала, що росіяни вірять у міф про Другу світову. Тому для повтору можуть намагатися зробити щось псевдогероїчне.

Важливо про те, чого можна чекати від Путіна: дивіться відео