"Літак судного дня" США здійснив посадку біля Вашингтона після незвичного рейсу

17 червня Літак E‑4B ВПС США здійснив чотиригодинний рейс з Барксдейла до бази Ендрюс уночі. Маршрут був "дуже незвичайним", що спричинило хвилю припущень на тлі напруження на Близькому Сході.

Літак використовується як мобільний командний центр у разі надзвичайних ситуацій чи ядерного конфлікту. 17 червня його активація викликала тривоги, хоча військові зазначають, що регулярні тренування відбуваються протягом року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DailyMail.

Читайте також Як Трамп ганебно втік зі саміту G7 у Канаді та чому не зустрівся із Зеленським

Що саме трапилося 17 червня ввечері

Літак E‑4B "Nightwatch" злетів із авіабази Барксдейл у штаті Луїзіана о 17:56 за східним часом, а о 22:01 приземлився на базі Ендрюс під Вашингтоном. Політ тривав приблизно 4 години, а маршрут був нестандартним і нестабільни – про це повідомили спостерігачі.

Чому це викликало занепокоєння

Подібні рейси завжди спостерігаються під час нацбезпекових криз. Попередній активований політ відбувався після терактів 11 вересня. Сьогоднішня активація на тлі обстрілів Іраном Тель-Авіва та заяв Трампа про ескалацію з Іраном викликала чутки Що говорять офіційні джерела

Представники ВПС США підтвердили: E‑4B часто виконує регулярні вправи та готовий до активації. Поки що немає офіційного пояснення, чому його активували саме вчора, що лиш підсилює чутки про можливий національний або глобальний інцидент.

Дональд Трамп заявив, що США мають "повний контроль над небом над Іраном" і що вершитель народу Ірану – "легка мішень". Незважаючи на риторику, літак не був названий безпосередньо новим засобом тиску – більше схоже на інструмент внутрішнього командування та стримування.

Що таке "літак судного дня"

E‑4B – це модифікований Boeing 747, що виконує роль командного пункту у випадку катастроф або ядерної війни. Літак оснащений захистом від ядерних імпульсів, потужними засобами зв'язку і може залишатися в повітрі до 12 годин, а теоретично – і значно довше завдяки дозаправці.