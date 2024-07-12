Впав після "вдалого" ремонту: все про авіатрощу пасажирського Superjet 100 у Підмосков'ї

У Підмосков'ї впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. На момент інциденту в ньому перебував тільки екіпаж, який і загинув.

Літак впав орієнтовно о 15 годині 12 липня за російським часом. Дані про інцидент підтвердили у російському МНС, а також в Росавіації. Що відомо про падіння літака – читайте у тексті 24 Каналу.

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Як та де впав Superjet

Російські оперативні служби повідомили, що літак Sukhoi Superjet впав у Коломенському районі Підмосков'я. Очевидці відразу ж повідомили, що повітряне судно приземлилось у лісовому масиві.

Перед цим Superjet довго кружляв у районі Воскресенська, проте впав та вибухнув.

Росіяни повідомляли про падіння літака: дивіться відео

Російські оперативні служби розповіли, що літак:

прямував із заводу Луховиці в аеропорт Внуково;

летів без пасажирів – на борту було тільки троє членів екіпажу;

пролетів буквально 20 кілометрів від місця злету;

впав під час тестового польоту після "вдалого" планового ремонту.

Згодом очільник Коломни заявив, що нібито точне місце падіння літака у Підмосков'ї – це лісовий масив біля села Велике Карасьове.

Ймовірне місце падіння літака: дивіться на карті

Пропагандисти зазначили, що:

відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту;

розслідувати катастрофу буде Міждержавний авіаційний комітет (МАК), за участю фахівців Росавіації.

Літак впав через 7 хвилин після вильоту

Superjet зазнав аварії через 7 хвилин після зльоту. Це був перший політ після двомісячного технічного обслуговування,

– з'ясували росЗМІ.

Вони розповіли, що російський літак:

злетів з аеродрому в Луховицях о 14:52 12 липня;

за даними російських журналістів, о 14:57 літак летів на висоті 1500 метрів, а потім різко почав знижуватися;

о 14:58 – висота була 1300 метрів,

о 14:59 – літак за сім секунд втратив понад 600 метрів;

о 14:59:28 – його мітка вже зникла з радару.

Борт із номером RA-89049 з 6 травня перебував на технічному обслуговуванні в центрі технічного обслуговування та ремонту на Луховіцькому авіаційному заводі імені Вороніна.

За інформацією джерел, роботи велися з 6 травня по 12 липня: виконувались загальні візуальні, детальні та спеціально-детальні огляди щодо контролю працездатності всіх основних систем літака,

– заявило російське видання.

Який же літак впав: у Росії не могли вирішити

До речі, спочатку пропагандисти й Росавіація запевняли, що це був перший "імпортозамінний" зразок російського SJ-100 (SSJ-NEW). Адже у літака бортові системи були розроблені та виготовлені в Росії, але двигуни все ще франко-російські SaM146.

Проте згодом у російському міністерстві промисловості та торгівлі запевнили, що нібито літак, який впав, не є повністю імпортозамінним Sukhoi Superjet 100NEW-95.

Росіяни уточнили, що, мовляв, впав літак авіакомпанії "Газпром Авіа". У ворожій об'єднаній авіабудівній корпорації заявили, що нібито:

літак був в експлуатації з 2014 року;

новий Superjet з імпортозамінними системами буцімто завершив випробувальний політ і успішно приземлився на аеродромі в Раменському.

Хто загинув на борту

Пасажирів на борту не було. Три члени екіпажу, за попередніми даними, загинули. Жертв серед населення немає,

– заявила російська пропаганда.

Згодом вони уточнили, що на борту перебувало двоє пілотів та один бортпровідник:

Євген Булавко – капітан;

Максим Лукманов – другий пілот;

Владислав Харламов – бортпровідник.

Які ймовірні причини падіння літака в Підмосков'ї

Голова Коломни Алєксандр Гречищев поспішив заявити, що вони дістались до місця падіння літака. Для населених пунктів нібито загрози нема.

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Росіяни показали кадри падіння літака / Фото росЗМІ та місцевої влади

Причини падіння літака російські пропагандисти спочатку не назвали, проте розповіли з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що силовики вже прийшли на завод, де ремонтувався Superjet, що впав у Підмосков'ї'. Вони вилучали, найімовірніше, на Луховицькому авіаційному заводі імені Вороніна документи та зразки палива.

Слідчі розпочали проведення слідчих дій на заводі, де ремонтувався лайнер, який зазнав аварії в Московській області. Вилучається документація на літак, у тому числі документи, пов'язані з ремонтом,

– заявили росЗМІ.

Також джерела у правоохоронних органах заявили, що через інцидент проведуть низку експертиз, включно з технічною.

Однак оперативні служби вже розповіли росЗМІ, що, за попередніми даними, літак Superjet міг впасти через відмову двигуна.

За попередньою версією, відмова двигуна, якась несправність стала причиною катастрофи. Причина, найімовірніше, технічна,

– заявив співрозмовник росЗМІ.

Згодом екстрені служби повідомили російським пропагандистам, що причиною аварії SSJ-100 у Підмосков'ї могла стати одночасна відмова двох двигунів літака.

Варто зауважити, що двигуни SaM146 росіяни раніше виготовляли та виробляли разом з Францією. Проте наразі через санкції вони не продовжують співпрацю.

До речі, це третя авіакатастрофа літак Superjet із загиблими в історії. Відомо, що: