24 Канал Авто Росія підняла у небо щонайменше один Ту-160, – моніторингові канали
22 лютого, 01:27
2

Росія підняла у небо щонайменше один Ту-160, – моніторингові канали

Ірина Буртик, Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росія підняла в повітря щонайменше один літак Ту-160, але невідомо, чи це бойовий виліт.
  • Відомо про перебазування трьох літаків Ту-95МС та одного Ту-160 у західний регіон Росії.

У ніч на 22 лютого росіяни атакують Україну дронами. Крім цього, відомо про зліт щонайменше одного літака Ту-160. Поки невідомо, бойовий це виліт чи ні.

Деталі зібрав 24 Канал. Закликаємо пройти в укриття, якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога! 

Дивіться також Росія може використати перемир'я як пастку та вдарити по Україні найближчим часом, – ISW 

Де зараз літаки Ту? 

Моніторингові спільноти інформують, що злетів один літак Ту-160. Ймовірно, з аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області Росії.

Раніше, о 19:38, монітори відмітили комунікації пунктів управління стратегічної авіації Росії.

Вдень 21 лютого монітори повідомляли про перебазування трьох бортів Ту-95МС у західний регіон Росії і перебазування одного борту Ту-160 теж у західний регіон Росії. Якщо Ту-95МС з аеродрому "Українка" в Амурській області перелетіли на Оленью, то Ту-160 – з Українки на Енгельс. 

Що ж до ракет із "тушок", то писали, що Ту-22МЗ можуть пустити крилаті ракети Х-22/32.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

 

 

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично. 

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Влада попереджала про атаку

  • 20 лютого Денис Шмигаль попередив, що Росія готується до чергових атак на українську енергосистему. Про це міністр енергетики розповів після засідання Енергетичного штабу.

  • Володимир Зеленський не раз говорив про можливу підготовку до нової атаки. Але 19 лютого він зробив й іншу заяву.

  • Україна підготує план на наступний опалювальний сезон з урахуванням досвіду цьогорічної зими. Президент пояснив: важливо масштабувати досвід тих міст, де не сталося внутрішніх катастроф.