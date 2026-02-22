Росія підняла у небо щонайменше один Ту-160, – моніторингові канали
- Росія підняла в повітря щонайменше один літак Ту-160, але невідомо, чи це бойовий виліт.
- Відомо про перебазування трьох літаків Ту-95МС та одного Ту-160 у західний регіон Росії.
У ніч на 22 лютого росіяни атакують Україну дронами. Крім цього, відомо про зліт щонайменше одного літака Ту-160. Поки невідомо, бойовий це виліт чи ні.
Деталі зібрав 24 Канал. Закликаємо пройти в укриття, якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога!
Дивіться також Росія може використати перемир'я як пастку та вдарити по Україні найближчим часом, – ISW
Де зараз літаки Ту?
Моніторингові спільноти інформують, що злетів один літак Ту-160. Ймовірно, з аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області Росії.
Раніше, о 19:38, монітори відмітили комунікації пунктів управління стратегічної авіації Росії.
Вдень 21 лютого монітори повідомляли про перебазування трьох бортів Ту-95МС у західний регіон Росії і перебазування одного борту Ту-160 теж у західний регіон Росії. Якщо Ту-95МС з аеродрому "Українка" в Амурській області перелетіли на Оленью, то Ту-160 – з Українки на Енгельс.
Що ж до ракет із "тушок", то писали, що Ту-22МЗ можуть пустити крилаті ракети Х-22/32.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Влада попереджала про атаку
20 лютого Денис Шмигаль попередив, що Росія готується до чергових атак на українську енергосистему. Про це міністр енергетики розповів після засідання Енергетичного штабу.
Володимир Зеленський не раз говорив про можливу підготовку до нової атаки. Але 19 лютого він зробив й іншу заяву.
Україна підготує план на наступний опалювальний сезон з урахуванням досвіду цьогорічної зими. Президент пояснив: важливо масштабувати досвід тих міст, де не сталося внутрішніх катастроф.