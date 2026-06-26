У Пекіні літак врізався у найвищий хмарочос міста: людей евакуювали

У п'ятницю, 26 червня, легкий літак врізався у найвищу будівлю Пекіна – вежу CITIC, також відому як China Zun. Внаслідок аварії з будівлі евакуювали людей.

Про це пише CNN.

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Які деталі аварії у Китаї?

Мережею стали ширитись кадри з Пекіна, де видно падіння хвостової частини та уламків літака після влучання у 109-поверховий хмарочос. Це спричинило також займання та розбите вікно у таксі.

Падіння уламків літака та займання у Пекіні: дивіться відео

Реєстраційний номер літака дозволив попередньо встановити, що це був легкий спортивний літак Sunward SA 60L Aurora китайського виробництва. Він міг належати місцевій авіакомпанії Shuangyue General Aviation Beijing.

Медіа припускають, що легке повітряне судно могло відхилитись від траєкторії польоту та врізатись у будівлю заввишки 528 метрів.

Уламки летять донизу після влучання у хмарочос: дивіться відео

Наразі інформації про постраждалих немає. Після інциденту з будівлі вивели людей, а на місці події працювали екстрені служби.

Нагадаємо, 19 червня у Франції розбився літак Cessna 421. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей. Серед жертв – Клод Гіймо, співзасновник компанії Ubisoft і власник повітряного судна.