Літак, з якого у Мінську зняли засновника NEXTA Протасевича, готується до вильоту

23 травня 2021 , 16:02
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Джерело:

Onliner.by

Літак, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса, вимушено посадили у Мінську. На такий крок пішли начебто через повідомлення про вибухівку на борту. З літака зняли засновника опозиційного каналу NEXTA Романа Протасевича. Наразі повітряне судно готується до вильоту.

Як повідомляють білоруські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Національного аеропорту Мінська, наразі літак готують до вильоту. Усі пасажири пройшли огляд.

Детально Протасевич попереджав, що перед затриманням за ним стежили

У аеропорті оглянули і літак, і пасажирів

Також у транзитній зоні служба авіаційної безпеки оглянула сам літак. Жодної вибухівки не знайшли.

Скільки пасажирів було на борту

Раніше у Національному аеропорту повідомляли, що на борту перебувають 123 пасажири. Іншу інформацію подає МЗС Литви, інформує "Сьогодні". У дипвідомстві кажуть, що мовиться про 171 пасажира. Особистості 149 з них – встановлені.

  • Австрія – 1 пасажир,
  • Бельгія – 1,
  • Болгарія – 1,
  • Кіпр – 1,
  • Іспанія – 1,
  • Франція – 9,
  • Німеччина – 3,
  • Греція – 11,
  • Грузія – 1,
  • Литва – 94,
  • Латвія – 2,
  • Румунія – 5,
  • Польща – 4,
  • Білорусь – 4,
  • Сирія – 2,
  • Росія – 3,
  • Нігерія – 1.

До теми Затримання Протасевича: Литва закликає НАТО відреагувати і просить Білорусь відпустити пасажирів

Зверніть увагу! Слідчий комітет Білорусі відкрив справу за повідомлення про неправдиве мінування.

Що відомо про затримання Романа Протасевича?

Романа Протасевича зняли з літака компанії Ryanair 23 травня. Раніше у Білорусі засновників NEXTA звинуватили, зокрема, в організації масових заворушень. За кримінальними справами Протасевичу загрожує до 15 років в'язниці.
Автор: Ірина Пундор