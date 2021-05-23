Літак, з якого у Мінську зняли засновника NEXTA Протасевича, готується до вильоту

16:02

Літак, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса, вимушено посадили у Мінську. На такий крок пішли начебто через повідомлення про вибухівку на борту. З літака зняли засновника опозиційного каналу NEXTA Романа Протасевича. Наразі повітряне судно готується до вильоту.