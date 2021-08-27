Літак Зеленського не зміг сісти в Кишиневі через туман, – ЗМІ
Джерело:телеграм "Думская"
Володимир Зеленський летів 27 серпня до Кишинева, однак літак з ним не зміг приземлитися там через сильний туман. У результаті авіалайнер сів в аеропорту Одеси.
Президент України прямував у столицю Молдови на святкові заходи з нагоди Дня незалежності республіки. Однак з приземленням літака виникли труднощі.
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Літак Зеленського не зміг сісти в Кишиневі
Президентський літак не змогли посадити в аеропорту Кишинева через сильний туман. У результаті Airbus A319 приземлився в Одесі.
Крім того, в українському аеропорту йде на посадку борт Air Moldova, який летів у молдовську столицю з турецької Анталії.
Проблеми виникли й у лідера Румунії
Водночас "РИА Новости" інформують, що схожа проблема виникла і в президента Румунії Клауса Йоганніса. Літак з ним також не зумів сісти в Молдові.
День незалежності Молдови: що відомо
- У Кишиневі 27 серпня заплановані урочистості з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.
- До молдовської столиці, окрім президентів України та Румунії, вже прибув лідер Польщі Анджей Дуда.
- Політики мали б взяти участь у заходах, організованих на площі Великих національних зборів. Після цього запланована низка двосторонніх зустрічей.