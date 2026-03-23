В аеропорту Нью-Йорка літак зіткнувся з пожежною машиною: є постраждалі
- У Нью-Йорку літак Air Canada зіткнувся з пожежною машиною.
- Серед постраждалих пілоти із важкими травмами та працівники аеропорту із переломами кінцівок.
Регіональний реактивний літак Express зіткнувся з наземним транспортним засобом під час посадки в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку увечері 22 березня. Через інцидент аеропорт був закритий.
Про це пише Reuters.
Що відомо про інцидент в аеропорту Нью-Йорка?
Літак летів з Монреаля. Він експлуатувався регіональним партнером Air Canada, компанією Jazz, яка належить Chorus Aviation.
Довідково. Літаки CRJ-900 компанії Jazz можуть вміщатися до 76 пасажирів. Цього разу на борту було якраз 76 пасажирів та 4 члени екіпажу.
Під час посадки борт зіткнувся з транспортним засобом на швидкості близько 39 кілометрів за годину. Це була пожежна машина. На фото з місця події видно пошкодження носової частини літака.
За деякими даними є 60 потерпілих. Але наразі розголошується про стан лише 4 людей. Зокрема, пілот і другий пілот літака отримали важкі травми, а працівники аеропорту – переломи кінцівок.
Деякий час у понеділок, 23 березня, аеропорт буде все ще закритий.
Зіткнення на летовищі Нью-Йорка: дивіться відео
Останні авіакатастрофи
22 березня у Катарі розбився гелікоптер під час навчального польоту. Загинули всі семеро осіб, які перебували на борту.
За кілька днів до цього у катастрофі літака-заправника KC-135 в Іраку загинуло 6 американських військових: дві жінки та четверо чоловіків.
А наприкінці лютого у Болівії розбився військово-транспортний літак Lockheed C-130 Hercules, що перевозив новонадруковані банкноти. Загинуло щонайменше 15 людей, а близько 30 отримали поранення. Після аварії сотні тисяч купюр розсипалися навколо, а очевидці одразу кинулися збирати їх.