Скільки літаків перебувало на аеродромі "Саки" до 24 лютого 2022 року
До початку повномасштабного вторгнення на аеродромі "Саки" перебувало 51 літак. Скільки їх було на території аеродрому сьогодні, під час вибухів – наразі невідомо.
Які літаки були на аеродромі "Саки"
Попередньо стало відомо, що на аеродромі в Новофедорівці були розміщенні літаки Су-24М, Су-30СМ, Су-33. Про це свідчать супутникові знимки, які було зроблено до вибухів. Наразі військовий експерт Олег Жданов повідомив кількість цих літаків до 24 лютого.
Увага У Криму пролунали вибухи біля військового аеродрому: все, що відомо
На аеродромі "Саки" перебувало 51 повітряне судно до 24 лютого 2022 року. На супутникових знімках авіабази, які були зроблені цим ранком, можна спостерігати 12 Су-24, 10 Су-30СМ та Іл-76,
– зазначив Жданов.
Також, за його даними, на базі зберігались великі об'єми палива та боєприпасів.Схеми опублікували знімки сервісу Planet Labs, які були зроблені сьогодні, 9 серпня об 11:10 за Києвом, тобто приблизно за 4 години до вибухів. На них видно склади та численну військову авіацію, що тут розташовується.
Як виглядав аеропорт "Саки" до вибухів / Фото Planet Labs
Аеродром "Саки" біля Новофедорівки / Фото Planet Labs
На аеродромі були розташовані військові літаки росії / Фото Planet Labs
Коротко про сьогоднішні вибухи у Криму
- Десяток вибухів на аеродромі в Сакському районі пролунали після 15:20. Спочатку у міноборони росії говорили про "детонацію боєприпасів" та переконували, що текінка непошкоджена. Згодом у пропагандистських ЗМІ з'явилась нова "остаточна" версія – порушення правил пожежної безпеки.
- Так званий "глава" Криму сергій аксьонов заявив, що 5 людей таки зазнали поранення. Ба більше, одна особа нібито загинула.
- Попри те, що "все добре", окупанти почали відгороджувати місце вибуху на 5 кілометрів. Говорять про евакуацію, а в'їзд до Новофедорівки закрили.
До теми У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму: вражаючі кадри
Більше про це – кадри після вибухів у Криму: дивитись відео