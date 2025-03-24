Юрій Ігнат пояснив особливість літаків-розвідників Saab 340, які має отримати Україна
- Торік Швеція обіцяла надати Україні два літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC890.
- ПС розповіли, як можна використовувати літаки Saab 340.
Швеція обіцяла надати Києву два літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC890. Поки що їх нема на озброєнні ЗСУ, але вони би значно посилили армію.
Про це заявив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Цікаво "Очі" української авіації: що відомо про ASC 890 – перші літаки-розвідники, які надає Швеція
Чим корисні для України літаки ДРЛВ Saab 340
За словами Ігната, Saab – це летючі радари. Їх створили на базі військово-транспортного повітряного судна. Літаки корисні тим, що можуть фіксувати ситуацію на значній відстані та отримувати додаткові розвідувальні дані.
"Сааби" значно покращать результати ЗСУ, якщо їх інтегрують з наземними системами та повітряними платформами, як-от F-16.
Це суттєвий додатковий фактор. Ці літаки призначені для того, щоб посилити ефективність повітряних платформ й наземних теж,
– пояснив представник ПС.
У Швеції кажуть, що все йде за планом і затримок у передачі літаків Saab Україні нема.
Росіяни мають для дальньої розвідки літаки А-50. Але декілька таких суден було успішно збито Силами оборони України. Тому ворог побоюється підлітати занадто близько.