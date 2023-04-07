Українським пілотам знадобиться менше часу для опанування F-16, – Ігнат про тестування у США

Українські пілоти проведуть менше часу за опануванням сучасних літаків F-16, ніж було заявлено раніше. Американська сторона досить високо оцінила здібності наших хлопців.

Це сталося після проведення перших тестувань сучасних західних літаків. Відповідну заяву 7 квітня зробив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform, передає 24 Канал.

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Як проходить тестування українських пілотів

Речник повітряних сил зазначив, що для навчання у США були обрані досвідчені пілоти, яких перевіряли на те, наскільки швидко вони зможуть опанувати сучасні багатоцільові літаки F-16.

За першими оцінками цього тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу ніж раніше було заявлено,

– наголосив Ігнат.

Крім цього він також сказав, що американське командування оцінили високу підготовку українців, і не секрет, що наші пілоти можуть використовувати й інші види західного озброєння, які будуть нам доступні.

Чому Україні потрібні саме літаки F-16

У нещодавньому інтерв'ю 24 Каналу Юрій Ігнат зауважив, що F-16 – найпоширеніший у світі літак свого класу, саме з тих, що відповідають нашим потребам.

"Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони", – підкреслив речник.

За його словами, літаки типу "МіГ" і "Су" не можуть збивати крилаті ракети й "Шахіди", натомість F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами дозволить працювати по цих цілях дійсно ефективно. Однак Ігнат не приховує, це питання непросте та потребує чимало часу, цілий ряд погоджень, але певні зрушення вже є. Тому Україна точно буде з потужними крилами, які допоможуть зберегти якомога більше життів та деокупувати наші землі.