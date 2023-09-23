Вивчити їх можна за півтора місяці: Світан відповів, як Чехія може допомогти Україні з Gripen

Чехія веде перемовини зі Швецією щодо навчання українських пілотів на винищувачах Gripen. Тренінги для українців планують проводити на території Чехії.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що українські льотчики можуть навчитися керувати літаками Gripen за півтора – два місяці.

Може бути цікавим Скільки ATACMS й TAURUS можуть отримати українці: експерт оцінив можливості партнерів

Українські пілоти можуть швидко навчитися керувати Gripen

Раніше Україна мала на озброєні базовий навчально-бойовий чехословацький літак L-39, який випускали до 2000 року. Зараз сконструювали новий літак L-159 на базі L-39, який дещо схожий з Gripen. Зауважимо, чехи використовують саме модель JAS 39 Gripen.

Тому вони досить швидко можуть навчити українських льотчиків та інструкторів керувати Gripen. Зокрема, мовиться про пілотів МіГ-29 та Су-27, а також L-39.

Навіть більше мовиться про інструкторів. Якщо чехи навчать наших інструкторів керувати Gripen, то вже наші інструктори вчитимуть наших льотчиків на своїх базах,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Світан про особливості літаків Gripen: дивитися відео

Особливості літаків Gripen

Gripen – доволі невибагливий літак. Проблема лише у тому, що їх мало – близько 200 одиниць. Проте хоча б дві ескадрильї (24 літаки) допоможуть українським пілотам навчитися керувати цими винищувачами.

Що відомо про винищувач Gripen Це легкий винищувач, який був створений для забезпечення бойової ефективності в різних завданнях, таких як: повітряна боротьба, наземний бойовий обстріл, розвідка та інші. Цей винищувач був прийнятий на озброєння кількома країнами.

Роман Світан зазначив, що літаки Gripen простіші та мають менше функцій, ніж F-16. Проте виконують основні завдання, які потрібні Україні. Gripen можуть нести ракети Storm Shadow та SCALP. У той час, як F-16 не можуть цього робити.

Що відомо про передачу Україні винищувачів Gripen