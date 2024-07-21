Росія втратила чверть модернізованих літаків Іл-76, – ЗМІ

Російське міноборони втратило чверть своїх військових літаків Іл-76. Причиною стали неякісні деталі.

У російських ЗМІ кажуть, що йдеться про модернізовані Іл-76МД-90А, призначені для перевезення військ і вантажів. Московські слідчі уже порушили кримінальну справу проти постачальника, пише 24 Канал.

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Через неякісні підшипники вийшли з ладу 5 літаків

Постачальник надав міноборони Росії неякісні підшипники. За даними слідства, "Балашихинський ливарно-механічний завод" придбав їх у невідомого виробника. Підшипники не відповідають вимогам документації.

Неякісні деталі передали підприємству "Авіастар" для виробництва літаків Іл-76МД-90А. Загалом унаслідок проблем із шасі з ладу вийшли 5 літаків.

За даними "Важливих історій", загалом у розпорядженні Міноборони на кінець 2023 року було 18 таких повітряних суден. 11 із них з'явилися у росіян у 2022 – 2023 роках.

Кримінальну справу порушили за статтею про "зловживання повноваженнями при виконанні держоборонзамовлення". Там вважають, що Росії нібито "завдали суттєвої шкоди обороноздатності та безпеці". На заводі уже провели обшук і допитали керівництво.

Слідству вдалося встановити, що підшипники за підробленими документами закуповували з 2017 по 2022 рік.