У МЗС Польщі допустили можливість передачі Україні додаткових МіГ-29: за якої умови

Польща допускає можливість передачі українським Збройним Силам додаткових винищувачів. Це можуть бути літаки типу МіГ-29.

Про це під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він також назвав умову, за якою його країна готова це зробити, передає 24 Канал.

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Коли Польща зможе передати додаткові МіГ-29 Україні

Сікорський наголосив, що у Польщі розглядають можливість надання додаткових партій техніки Україні. Це стосується в тому числі й літаків МіГ-29, які сьогодні потрібні для захисту польського неба.

Водночас Сікорський зауважив, що Польща могла б передати ці літаки, якби партнери допомогли їм та передали винищувачі на заміну.

До слова, Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня заявив, що очікує від польських партнерів постачання винищувачів типу МіГ для нашої держави. Водночас президент України визначав, що наразі остаточного рішення стосовно цього питання.

Своєю чергою, Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відповів, що це може відбутися після того, як країна знайде сучаснішу заміну своїм літакам. Зокрема, шляхом придбання нових літаків, у тому числі F-35, замовлених у США.