Під час візиту Зеленського небо Молдови охороняють літаки НАТО
Джерело:НАТО
Літаки дальнього радіолокаційного стеження НАТО охороняють небо над Молдовою під час проведенням саміту Європейської політичної спільноти. Саміт, на який приїхав і Володимир Зеленський, відбувається у Молдові 1 червня.
Речниця НАТО Оана Лунгеску зазначила, що літаки дальнього радіолокаційного стеження НАТО можуть виявляти літаки, ракети і безпілотники за сотні кілометрів, що робить їх важливим засобом раннього попередження.
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НАТО посилив свою повітряну присутність у Східній Європі додатковими винищувачами
Вона додала, що "Молдова є близьким і давнім партнером НАТО".
Як мовиться у повідомленні Альянсу, у відповідь на війну Росії в Україні НАТО посилив свою повітряну присутність у Східній Європі додатковими винищувачами, літаками спостереження і літаками-заправниками.
Літаки дальнього радіолокаційного стеження здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою і регіоном Балтійського моря з метою відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.
НАТО має 14 таких літаків, які є модифікованими Boeing 707. Літаючи на висоті близько 10 кілометрів, один літак може контролювати повітряний простір в радіусі 400 кілометрів.
Літаки дальнього радіолокаційного стеження НАТО також регулярно патрулюють небо під час великих міжнародних заходів, в тому числі самітів НАТО, останній з яких відбувся в Мадриді в червні минулого року.
Зеленський прибув у Молдову
- Під час робочого візиту до Молдови для участі у другій зустрічі Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський провів переговори з молдовською колегою Маєю Санду.
- За словами Зеленського, він обговорив із Санду питання двосторонніх відносин, деякі інфраструктурні проєкти, що є пріоритетними для втілення найближчим часом, а також європейське майбутнє двох країн.
- Глава держави наголосив, що Україна готова бути в НАТО й чекає, коли Альянс буде готовий запросити її.
- Зі свого боку Санду зазначила, що для Молдови велика честь приймати цю зустріч Європейської політичної спільноти, і дуже важливо, що в ній бере участь Зеленський.
- Вона розповіла, що під час зустрічі обговорюватимуть важливі питання, зокрема й підтримку України, яка протистоїть російській агресії.