У небо Росії піднялися літаки "судного дня": два повітряні пункти та ще три "урядові" борти

У Росії помічена дивна активність російської спеціальної авіації так званого "судного дня". Вона знаходиться у прямому підпорядкуванні апарату міноборони Росії.

Так, у небі країни-агресорки зауважили одразу два повітряні командні пункти Ту-214ПУ-СБУС та три інші урядові літаки міноборони Росії. Однак варто зауважити, що цей показовий політ, вочевидь, був лише демонстрацією на тлі засідання у форматі Рамштайн, яке проходить 14 лютого.

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Активність російської авіації

Як зазначають у ЗМІ, серед повітряних суден "судного дня" були:

два спеціальні літаки, які належать до повітряних пунктів Ту-214ПУ-СБУС,

один Ту-214ОН, який є модифікацією для збору інформації за програмою "Відкрите небо",

два Ту-154.

Два Ту-154 злетіли з аеродрому "Чкаловський" у Москві у напрямі Архангельська, але повернули назад,

– повідомили у ЗМІ.



Рух літаків "Судного дня" / Скриншот



Рух літака Ту-154 (RA-85563) / Скриншот

Що відомо про повітряні судна

Варто зауважити, що Ту-214ПУ-СБУС, який є повітряним командним пунктом, містить у собі весь комплекс засобів для керування військами у небі. Цей літак оснащений потужними засобами зв'язку.

Також він може працювати у режимі ретранслятора та забезпечувати стійкий зв'язок між різними командними пунктами у випадку "нештатних ситуацій", коли інші засоби зв'язку не працюють. Проте, як підкреслили у Defense Express, одночасний політ одразу двох таких літаків RA-64529 та RA-64530 виглядає доволі дивним.

Щодо Ту-214ОН під реєстраційним номером RF-64525, то він є повітряним комплексом оптичної та радіотехнічної розвідки. Про один з Ту-154 з реєстраційним номером RA-85843 відомо, що він до 2020 року перебував не у льотному стані тривалий час.

Призначення цього літака, скоріш за все, залишилось без змін у вигляді пасажирського борту,

– розповіли у Defense Express.

Інший Ту-154 (RA-85563) відомий ще з 2011 року, коли після багаторічної перерви у польотах ледь не розбився через відмову керування.

Відтак з огляду на маршрути польотів, кількість літаків та їхній стан, можна припустити, що цей політ був тренувальним та демонстраційним.