48 літаків, 980 танків і 648 гаубиць: Польща уклала угоди про закупівлю зброї у Південній Кореї

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 27 липня підписав окремі угоди на купівлю зброї та техніки у Південної Кореї. Мовиться про винищувачі FA-50, танки К2 та самохідні гаубиці К9.

Зазначається, що частина поставленого південнокорейського озброєння замінить те, що Польща передала Україні. Реалізацію угод країни розподілили на декілька етапів.

Читайте також Подоляк розповів, чим має закінчитись війна з росією

Винищувачі F-50

Загалом Польща закупить у Південній Кореї 48 легких винищувачів F-50. Перші 12 літаків, передбачених угодою, країна отримає у середині 2023 року. Вони матимуть конфігурацію, що відповідатиме потребам польских Повітряних сил, й будуть оснащені системами розпізнавання НАТО "свій – чужий" (IFF NATO).

За словами підполковника ЗС Польщі Кшиштофа Платека, вибір саме цього типу літака обумовлений доступністю й тим, що ці винищувачі зможуть швидко замінити застарілу пострадянську техніку – Су-22 і МіГ-29.

Танки К2 "Чорна пантера"

Замовлення південнокорейських танків було розділене на два етапи – на першому Польща закупить 180 одиниць й поставки розпочнуться вже цього року. Другий етап передбачатиме отримання ще 800 танків стандарту K2PL. Крім того, їхнє виробництво запустять безпосередньо у Польщі у 2026 році.

Зверніть увагу Збройні сили Польщі зміцнюють: як на плани влади реагує суспільство

Самохідні гаубиці К9

Закупівля південнокорейської артилерії також буде розділена на етапи. На першому Польща придбає 48 самохідних гаубиць К9 вже у цьому році, щоб замінити те артилерійське озброєння, що було передане Україні після 24 лютого.

Поставки понад ще 600 гаубиць, за угодою, повинні розпочатися у 2024 році. Вже з 2026 року К9 виготовлятимуть безпосередньо у Польщі.

До слова, вже з першої партії південнокорейські самохідні гаубиці будуть оснащені польськими системами зв'язку та підключені до інтегрованої системи бойового управління Topaz.

Таке укріплення є надзвичайно важливим з огляду на ситуацію, з якою ми маємо справу на наших східних кордонах. Ми бачимо, що бронетанкові сили та артилерія нині мають велике значення на полі бою. Звідси – рішення про посилення саме цих видів Збройних Сил Польщі,

– підкреслив Блащак.

Вас може зацікавити – путін просить Ердогана відкрити завод Bayraktar у росії: дивіться відео