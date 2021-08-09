Для участі у спільних навчаннях: літаки та військові США прибули в Україну

Два військово-транспортні літаки МС-130 та військовослужбовці США прибули на Вінниччину. Вони протягом місяця проводитимуть спільні навчання з українськими військовими.

У Міноборони зауважили, що основна мета – підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами країн-партнерів. Про це повідомили 9 серпня.

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Два військово-транспортні літаки МС-130 США прибули в Україну

Літаки та військові зі Штатів прибули на Вінниччину до авіаторів 456-ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди.

Військовослужбовці 352-го крила сил спецоперацій прибули в Україну на 2 військово-транспортних літаках МС-130 для проведення спільних навчань із українськими колегами,

– розповіли у Міноборони.

У межах навчань, що триватимуть орієнтовно місяць, військові США та України планують обмінятися досвідом у питаннях:

тактичної евакуації;

наданні першої медичної допомоги під час бойових дій;

а також десантуванні особового складу та вантажів.

У відомстві також запевнили, що планують провести спільні тренувальні польоти. Все для того, щоб покращити взаємодію між екіпажами MC-130 і Ан-26 у повітрі.

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