Неможливо передати біль, – командувач Повітряних сил про авіакатастрофу на Житомирщині

У небі над Житомирською областю, виконуючи бойове завдання, зіткнулись два літаки, внаслідок чого загинули пілоти. Свої співчуття рідним висловив, зокрема, командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Власне, сталася ця трагедія у п'ятницю, 25 серпня. Зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, через що загинули 3 українські льотчики. Прокоментував це Олещук уже наступного дня, одразу після того, як про катастрофу стало відомо для широкого загалу.

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У командуванні Повітряних сил прокоментували авіатрощу

Командувач ПС Збройних Сил України назвав цю авіакатастрофу жахливою та констатував, що не може описати біль, який відчуває. За його словами, льотчики, які загинули, тепер у вічному польоті, але, щонайголовніше, Україна їх ніколи не забуде.

Жахлива авіакатастрофа на Житомирщині… Неможливо передати, який біль відчуваєш у такі хвилини!.. Рідні та близькі прийміть мої щирі співчуття. Пілоти пішли у вічний політ і завжди житимуть у наших серцях. Тримаймося,

– написав командувач Повітряних сил.

Наголосимо, що Олещук не висловлювався щодо можливих причин цієї авіатрощі. Вочевидь, це компетенція відповідних правоохоронних органів – провести розслідування та встановити винуватців трагедії.

Правоохоронці взялись розслідувати справу

У пресслужбі Державного бюро розслідувань констатували, що відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Потенційному винуватцю катастрофи загрожує до 15 років позбавлення волі.

А от в Офісі Генерального прокурора зауважили, що проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події та свідків допитують. Планується призначення комплексу експертиз.

Разом з тим у Повітряних силах закликали з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, але підтвердили, що серед загиблих пілотів є відомий льотчик 40-ї бригади тактичної авіації. Він мав позивний JUICE.

Як відомо, літаки L-39 є навчально-тренувальними та навчально-бойовими авіасуднами чехословацької фірми Aero Vodochody. Їх також називають "Альбатросами". Виробляли аероплани до 1999 року.

Редакціятакож висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих пілотів.