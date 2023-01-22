На літаку, що прямував з Польщі в Греції, повідомили про бомбу: його супроводжували винищувачі

Про бомбу повідомили на борту літака Boeing 737 компанії Ryanair, який прямував з Катовіце, що в Польщі, до Афін. Відомо, що на його борту у цей час знаходилися 192 пасажири.

Через таку надзвичайну ситуацію його супроводжували грецькі винищувачі F-16. Ба більше, свої винищувачі також підняла у небо Угорщина.

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У Греції задіяли протокол Renegade

Як тільки у Греції отримали повідомлення про ймовірну наявність вибухівки на борту літака, у державі активували протокол Renegade. Він передбачений у таких випадках.

Протокол Renegade — це процедура, якої дотримуються в усьому світі після 11 вересня 2000 року та подій у вежах-близнюках у США.

Цей протокол передбачає політ повітряних суден у супроводі бойових літаків виключно над морем або над незаселеною територією. І така вимога існує не просто так, адже є ймовірність того, що пілоти ВПС отримають наказ про збиття літака.

Як зауважили у виданні, востаннє протокол Renegade у Греції був активований під час трагедії Helios. Ймовірно, йдеться про трагедію 2005 року, коли літак через 17 хвилин після зльоту перестав виходити зв'язок, через що на його пошуки відправили два винищувачі F-16.

Тоді, у 2005-му, лайнер врізався в гору за 2 кілометри від селища Грамматіко. В авіакатастрофі загинули 115 пасажирів і 6 членів екіпажу – всі, хто був на борту.

Літак посадили в Афінах

З запізненням літак Ryanair таки посадили у в міжнародному аеропорту Афін імені Елефтеріоса Венізелоса, куди він прибув о 17:40. Лише після цього грецькі винищувачі F-16 повернулися у Волос.

Повідомляється, що для посадки літака виділили окрему смугу. Туди направляється влада з собаками, а також оперативно прибули спецназівці, які спершу взялися евакуйовувати пасажирів. При цьому їх почергово і в установленому порядку перевіряють на наявність вибухівки. Для цього людей обнюхують спеціально навчені собаки.

Коли всіх пасажирів, а також їхній багаж перевірять, необхідний огляд на наявність вибухових пристроїв проведуть й на всьому літаку. Очікується, що процес займе деякий час.