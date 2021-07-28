Пасажирами літака, який розбився на Прикарпатті, були хасиди

28 липня 2021 , 16:37
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Джерело:

телеграм-канал ОЕОУ

Моторошна авіатроща сталася поблизу Шепарівців на Івано-Франківщині, там розбився легкомоторний літак. Пасажирами були хасиди.

Про це повідомили у телеграмі Об'єднаної єврейської громади України. Внаслідок падіння літака загинули 4 людини.

Детальніше На Прикарпатті на будинок впав легкомоторний літак: 4 загиблих

Загиблі були туристами

"В авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район", – мовиться у повідомленні. 

Там також уточнили, що спортивний літак WT-10 Advantic впав на житловий будинок та загорівся. Згодом додали, що загиблі – громадяни США.  

Довідка. Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок авіатрощі на Прикарпатті загинули професійний пілот Ігор Табанюк та троє іноземців.

Подробиці про трагедію біля Шепарівців

  • Авіакатастрофа сталася поблизу села Шепарівці Коломийського району. Легкомоторний літак впав там 28 липня близько 13:40. 
  • Повітряне судно зачепило приватний будинок, через це спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося загасити полум'я за 20 хвилин.

На Прикарпатті розбився легкомоторний літак / Фото ДСНС

 

Автор: Ірина Буртик