Пасажирами літака, який розбився на Прикарпатті, були хасиди

Моторошна авіатроща сталася поблизу Шепарівців на Івано-Франківщині, там розбився легкомоторний літак. Пасажирами були хасиди.

Про це повідомили у телеграмі Об'єднаної єврейської громади України. Внаслідок падіння літака загинули 4 людини.

Детальніше На Прикарпатті на будинок впав легкомоторний літак: 4 загиблих

Загиблі були туристами

"В авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район", – мовиться у повідомленні.

Там також уточнили, що спортивний літак WT-10 Advantic впав на житловий будинок та загорівся. Згодом додали, що загиблі – громадяни США.

Подробиці про трагедію біля Шепарівців

Авіакатастрофа сталася поблизу села Шепарівці Коломийського району. Легкомоторний літак впав там 28 липня близько 13:40.

Повітряне судно зачепило приватний будинок, через це спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося загасити полум'я за 20 хвилин.

Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок авіатрощі на Прикарпатті загинули професійний пілот Ігор Табанюк та троє іноземців.

На Прикарпатті розбився легкомоторний літак / Фото ДСНС