Пасажирами літака, який розбився на Прикарпатті, були хасиди
28 липня 2021 , 16:37Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал ОЕОУ
Моторошна авіатроща сталася поблизу Шепарівців на Івано-Франківщині, там розбився легкомоторний літак. Пасажирами були хасиди.
Про це повідомили у телеграмі Об'єднаної єврейської громади України. Внаслідок падіння літака загинули 4 людини.
Детальніше На Прикарпатті на будинок впав легкомоторний літак: 4 загиблих
Загиблі були туристами
"В авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район", – мовиться у повідомленні.
Там також уточнили, що спортивний літак WT-10 Advantic впав на житловий будинок та загорівся. Згодом додали, що загиблі – громадяни США.Довідка. Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок авіатрощі на Прикарпатті загинули професійний пілот Ігор Табанюк та троє іноземців.
Подробиці про трагедію біля Шепарівців
- Авіакатастрофа сталася поблизу села Шепарівці Коломийського району. Легкомоторний літак впав там 28 липня близько 13:40.
- Повітряне судно зачепило приватний будинок, через це спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося загасити полум'я за 20 хвилин.
На Прикарпатті розбився легкомоторний літак / Фото ДСНС