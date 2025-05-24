Росіяни накопичили сили для літнього наступу малими групами на півдні, – Волошин

Ситуація на південному фронті продовжує загострюватися. Росіяни змінили підхід до підготовки наступу – вони відмовилися від накопичення великої кількості сил і засобів.

Деталі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Як готуються росіяни

Через попередні невдачі на напрямку агресор перейшов на тактику малих груп піхоти. За словами Волошина, спершу Росія атакує українські укріплення й позиції всіма можливими засобами ураження – КАБами, артилерією, авіаційними ракетами, дронами на скид, FPV-дронами тощо.

Згодом потім під прикриттям РЕБ, дронів та авіації окупанти швидко заходять на мотоциклах, багі, квадроциклах. Зокрема, малі групи піхоти по 5 – 7 осіб на кількох мотоциклах, 1 – 2 з яких мають засоби РЕБ.

Нас не чекає просте літо. Тому що на південному напрямку ворог зібрав достатню кількість сил і засобів для проведення штурмових дій малими групами піхоти,

– зазначив речник Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, окупанти наразі також "намацують" ситуацію на позиціях Сил оборони в Харківській області. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, уздовж кордону нещодавно зловили кілька штурмових груп ворога.