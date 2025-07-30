Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що російський літній наступ триває. Водночас, за його словами, лінія фронту залишається стабільною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Шмигаля для "ВВС-Україна".

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Яка зараз ситуація на лінії фронту?

У Дениса Шмигаля запитали, чи є зараз на фронті ознаки завершення літнього наступу російських військ або загалом стабілізації ситуації.

Станом на сьогодні – ні. Він (російський наступ, – 24 Канал) триває. Але загалом фронт стабілізований, лінія фронту стабілізована,

– відповів міністр.

За його словами, російські війська не здатні здійснити проривні дії, тоді як українські сили оборони завдають їм значних втрат, виснажують та знекровлюють ворога.

Міністр наголосив, що російські війська щодня атакують українські позиції та чинять тиск уздовж усієї лінії фронту. Водночас інтенсивність боїв різниться: в окремих районах відбуваються десятки зіткнень на день, в інших – лише кілька.

Шмигаль додав, що він не може розкрити більше деталей, оскільки решта інформації є засекреченою.

Нагадаємо, протягом доби 29 липня на фронті зафіксовано 171 боєзіткнення. Найгарячішими напрямками досі залишаються Лиманський та Покровський.