Генерал армії відповів, чи зібрала Росія сили для нового наступу

Владімір Путін затягує переговори про мир, сподіваючись, що його окупаційна армія встигне просунутись далі. Великі плани ворог покладає на новий літній наступ.

У Кремлі розуміють, що Україна ніколи не погодиться віддати без бою свою територію. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, пояснивши, що саме через це Путін готує військо.

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Чи має Росія сили для нового наступу

Зараз росіяни активно наступають на Покровському напрямку, Торецькому, рухаються в бік Часового Яру, Костянтинівки. Окупанти хочуть захопити всю Донецьку область, але для цього вони не мають ресурсів.

Окрім цього, ворог не полишив своїх намірів захопити Харківську та Сумську області. Але насправді це не більше, ніж пропаганда, бо Путін навіть не зміг повністю витіснити ЗСУ з Курщини та Бєлгородщини.

Весь фронт аж до Криму становить понад тисячу кілометрів. Для того, щоб почати стратегічні та оперативні операції у різних секторах, потрібно щонайменше мільйон солдатів. Україна вже знищила більше, ніж 975 тисяч окупантів,

– зауважив генерал армії.

У Росії ще залишається невеликий відсоток справді підготовлених бійців, але зазвичай солдатів після короткої підготовки кидають у бій. Людські ресурси країни-агресорки також вичерпні. Залучити додаткові сили на поле бою стає проблематично. До того ж дуже багато людей стоять на кордонах, підтримують силовий режим всередині країни.

Підняти ще сили, мільйони – нереально. Певні ресурси ще підтягнуть, нам доведеться важко працювати в окремих секторах, але провести масштабні удари по всьому фронті – ворогу не вдасться,

– наголосив Микола Маломуж.

Путін не має потрібних ресурсів, тому для України важливо цим скористатися. Треба знищувати ворога у прифронтовій зоні. Наше військо має можливості, щоб уразити цілі на відстані 100, 50 чи 80 кілометрів від кордону. Також треба бити з тилів, флангів, там, де ворог не очікує. Над такою стратегією вже працюють у ЗСУ.

Зауважимо, 21 травня російські пропагандисти повідомили, що окупаційна армія нібито дійшла до адмінкордону з Дніпропетровщиною. В ОВА таку інформацію спростували. Фото, яке використали для ілюстрації, є фейковим, вона зроблене в іншому районі Донеччини.