Тут буде окремий удар: куди росіяни спрямовують свій літній наступ

Ситуація на фронті залишається важкою. Однак перша хвиля літнього наступу російської армії була збита ЗСУ, ворог не досягнув значущого результату. Наразі місця, де він накопичив найбільше сил (100 тисяч бійців) і має певні просування – Покровський і Новопавлівський напрямки.

Про це в етері 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що противник має на меті пробитися до Дніпропетровської області.

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Які меседжі Росія спрямовує на тлі літньої кампанії

На Дніпропетровщині утворилась сіра зона, вона охоплює 800 квадратних метрів. Тривають бої. Українські оборонці намагаються відкинути ворога назад. Є дві локації, де росіяни прагнуть просунутись: в районі населених пунктів Котлярівка і Горіхове, а також трохи південніше біля селища Ялта та села Запоріжжя (Донецька область).

Де розташовані вказані населені пункти: дивіться на карті

"Там адміністративна межа проходить по водній артерії річки Вовча. Росіяни хочуть досягнути адмінмежі з Запорізькою областю і далі рухатися до Дніпропетровщини. Ніякої військової цілі це просування не має (ворог там втратив багато бійців), але це йому потрібно для ІПСО, щоб всередині Росії показати про нібито успішність наступу", – пояснив Жмайло.

На українську аудиторію росіяни хочуть показати, що будь-який опір марний і зона війни розширюється, аби народ України почав вимагати від влади підписання будь-яких угод, щоб було припинення вогню. Для Заходу противник хоче донести, що буцімто підтримка України безперспективна.

Де росіяни тиснуть найбільше

На Покровському напрямку росіяни основні удари зосередили в районі населених пунктів Яблунівка, Олександро-Калинове, вони розташовані південніше від траси Покровськ – Костянтинівка. Захоплення цих сіл дало б росіянам на чотири кілометри наблизитись до Костянтинівки.

Тут буде основний удар. Росіяни намагаються тиснути по цій трасі. Тривають дуже жорсткі бої в районі Торецька. Українські Сили оборони продовжують утримувати останні околиці, місто практично знищене повністю,

– озвучив Жмайло.

ЗСУ продовжують тримати оборону Часового Яру, Вовчанська. Росіяни намагаються просочитися в Часовому Яру, переміститися на північ, розмістити там свою артилерію, щоб бити по великій агломерації, містах-фортецях: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Олексієво-Дружківка, Костянтинівка.

Третьою проблемною локацією є район Куп'янська. Плацдарм біля населеного пункту Дворічна росіяни постійно намагаються розширяти й поступово обходити місто з північного заходу, аби загрожувати українському гарнізону.

"Є північ Харківської області, це Вовчанськ, і Дворічна на північ від Куп'янська. Російське угруповання намагається утворити між цими ділянками суцільну "кілзону". Вони мають намір бити на відстань 20 – 25 кілометрів, аби ускладнювати нашу логістику. Тому ситуація там важка", – зазначив Жмайло.

Складною є ситуація і в районі населених пунктів Карпівка, Рідкодуб. Там ворог прагне вбити ще один клин. Однак чим більше клини росіяни витягують, тим зручніше СОУ атакувати їх з флангів. Задум противника простий, він хоче зрізати все на північ від Святогірська (прямий рух до Ізюма), щоб потім мати можливість тиснути на велику агломерацію від Слов'янська з півночі.