"Ми – Україна": літня жінка з автоматом на Херсонщині стала зіркою мережі

Жителі Херсона та регіону близько 8 місяців чекали на визволення. Літня жінка, що живе неподалік від обласного центру, розповіла, не підбираючи слів, як вона ставиться до російських окупантів.

Російська армія змушена була минулого тижня "героїчно втікати" від Збройних Сил на Херсонщині. Наших військових в регіоні дуже зачекалися місцеві жителі, зокрема літні жінки.

Читайте також Ще треба виловити та облікувати, – в ОК "Південь" оцінили втрати росіян під час втечі з Херсона

Як люди радіють деокупації Херсона

Російська пропаганда розповідала усі ці місяці байки про те, що "Херсон – це російське місто" та загарбники в ньому будуть "назавжди". Урешті-решт виявилося, що це все пусті слова. Херсонці як і відчували себе частиною України, так і не зрадили це почуття під час тимчасової окупації.

Тв*рі, ск*ти (росіяни – 24 канал). Все – Україна. Ми – Україна. Я така рада, що вобщє,

– коментує місцева українка звільнення регіону.

Літня жінка взяла до рук автомат та облаяла окупантів: дивіться відео зі ЗМІ

Звільнення Херсона: актуальна інформація

Політолог Микола Давидюк зазначив, що деокупації Херсона та правобережжя області відкрила двері Збройним Силам до звільнення Криму. Поразка путінських вояків на Півдні нашої держави вкотре підірвала авторитет і довіру російських громадян до Кремля. Окрім того, Путін усвідомлює, що Україна не збирається зупинятися на досягнутому у своїх перемогах.

Начальниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк оцінила втрати росіян під час того, як вони втікали з Херсона. За її словами, загарбники зазнали чималих втрат під час відступу та велика кількість російських військовослужбовців "пішла вслід за кораблем".

Однак варто також згадати слова ГО "Рух Чесно" Ірини Федорів. Вона повідомила, що у Херсонській області та у самому центрі регіону доволі великий показник колаборантів та зрадників, що під час окупації підігравали російським загарбникам.

Повертатися в Херсон все ще небезпечно, тому що Росія замінувала великі території регіону. Час від часу з'являються повідомлення про те, що на ворожих боєприпасах підриваються люди.

Варте уваги – сліди ймовірних масових поховань у Херсоні: дивіться відео