У Литві збирають 5 мільйонів євро на радари для ППО України

Захід, зокрема Литва, продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Власне, у країні оголосили масштабний збір на покупку щонайменше 5 радарів для системи протиповітряної оборони нашої держави.

Від початку повномасштабного вторгнення Литва демонструє непохитну підтримку нашої держави. З останніх важливих жестів – Вільнюс тиснув на Захід щодо надання Україні танків Leopard. Водночас солідарні зі Збройними Силами також звичайні громадяни Литви, адже вони оголосили важливий збір пожертв на покупку озброєння.

Читайте також Du hast Leopard 2 та Abrams: чи стане новий "Рамштайн" зброєю контрнаступу ЗСУ

5 радарів за 5 мільйонів

Про цю ініціативу повідомив відомий литовський журналіст, письменник та режисер Андрюс Тапаніс. Він заакцентував на тому, що литовці знову згуртувалися заради підтримки України.

Чотири найбільші організації об'єдналися, щоб придбати ізраїльські сучасні радари, аби допомогти захистити українське небо,

– написав він.

Водночас він зауважив, що розраховує зібрати не менше 5 мільйонів євро для того, аби купити 5 таких радарів.

Зверніть увагу! Ви також можете долучитись до цієї ініціативи або закликати це зробити своїй рідних та близьких у Європі. Можна це зробити через

PayPal або банківський переказ на сайті за посиланням PayPal: mes@stipruskartu

Відомо, що за допомогою ізраїльських радарів наші воїни зможуть здійснювати спостереження за повітряним простором навколо стратегічно важливих об'єктів. Скажімо, електростанцій та водонапірних башт.

Також зауважмо, що цей збір оголосило Литовське національне радіо і телебачення (LRT) разом з такими компаніями:

Blue/Yellow;

Laisvės TV;

1K fondas;

Stiprūs kartu.

Запущені Росією ракети та безпілотники несуть смертельну загрозу українським захисникам і мирним жителям. Ці радари значною мірою сприятимуть захисту від російських смертоносців,

– констатував засновник організації Blue/Yellow Йонас Охманас.

​​Влітку Литва відправила в Україну "Байрактар"

До цієї теми нагадаємо, що у липні 2022 року литовці зібрали понад 5 мільйонів євро на бойовий безпілотник "Байрактар" для Збройних Сил. До цієї ініціативи долучились десятки тисяч людей, що вкотре засвідчило те, що Литва солідарна з нашою державою та народом.