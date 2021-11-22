"Лицарі Ахметова": у соцмережах глузують з фото Авакова на чолі "нової політсили"

Арсен Аваков опублікував на своїй сторінці у фейсбуці досить кумедну фотографію. На ній він позував з Дмитром Комаровським, Савіком Шустером, Дмитром Гордоном, Володимиром Гройсманом та Павлом Єлізаровим.

Українці пожартували з "воїнів Ахметова"

На світлині ексміністр, бізнесмен, лікар, журналіст, ведучий та колишній прем'єр тримали у руках лицарські щити та мечі. Аваков підписав фото словами "Так-так, це саме те, про що ви подумали".

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Однак схоже, що ніхто так і не зрозумів, що саме мав на увазі колишній міністр внутрішніх справ. Через це українці почали пропонувати власні версії у соціальних мережах.

Найпоширенішим стало твердження, що чоловіки заснували нову партію. Користувачі мережі навіть придумати для неї кілька варіантів назви: "Народний Понт", "Партія Гордонів", "Альянс воїнів Ахметова за Київ", "РІНАТ", "Мухомори Ахметова" тощо.

Фото Авакова лише за кілька годин породило у мережі безліч мемів.



Українці пожартували з фото Авакова / Мем Владислава Сердюка

Зауважимо, сфотографувались чоловіки на острові Тракай у Литві. Там впродовж 19 – 20 листопада відбувався форум "Майбутнє демократії". Відомо, що принаймні один із героїв фото – Савік Шустер – відвідав цей захід.

До речі, раніше Аваков казав, що на посаді президента Володимира Зеленського можуть посунути лікар Євген Комаровський чи журналіст Дмитро Гордон.