Лицарі Зимового походу розповіли про особливості оборони Одеси: героїчні кадри

Бригада імені Лицарів Зимового Походу беруть зброю, броню та їдуть на околиці Одеси до хлопців, які п’ятий день стримують російського окупанта.

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Лицарі Зимового походу розповіли про особливості оборони Одеси

На відміну від інших міст України тут ворог використовує тактику малих диверсійних груп, але часто у місті чутна сирена та пролітають винищувачі окупантів, з якими наші хлопці ефективно борються із першого дня боїв за місто.

Вони нагадують, що від початку боїв тут знищили вже два винищувачі.

Далі їдемо у центр, де наші військовослужбовці організовують стійку оборону центра міста та його околиць. Тут бачимо, як місцеві жителі пригощають військових смаколиками та допомагають в обладнанні укріплених районів пліч-о-пліч захищаючи з нами своє місто,

– розповідає бригада.

Люди ховаються в укриття після сигналу сирени, але після цього знов виходять на вулиці та продовжують робити свій внесок в оборону Одеси.

"Після такого кожен розуміє, що нас не зламати, не подолати та не перемогти! Повертаємось вже пізно у вечорі та бачимо черги добровольців готових захищати Україну і з цією впевненістю у наших людях ми чекаємо на те, що принесе нам завтрашній день", – підсумовують Лицарі Зимового Походу.