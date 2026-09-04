Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України США це дуже потрібно, – республіканець розповів, що Вашингтон хоче отримати в обмін на Patriot
4 вересня, 03:45
3

США це дуже потрібно, – республіканець розповів, що Вашингтон хоче отримати в обмін на Patriot

Юлія Гринишина

Щодо ліцензії на виробництво ракет до систем ППО Patriot, яку обіцяв Трамп передати Україні, триває робота між американською та українською сторонами. Відбувається підготовка технічної документації.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, додавши, що також тривають розмови про те, які комплектуючі до цих ракет почнуть виробляти в Україні.

Ліцензія на Patriot: що США хочуть отримати натомість

Сьогодні у питанні ліцензій мовиться не лише про допомогу Україні, а про обмін між нею та Сполученими Штатами, тобто співпрацю. Вашингтон сподівається отримати від Києва те, в чому нині відчуває потребу.

Україна дасть Америці антидронові системи, яких США дуже потребують. Наочний приклад: сьогодні часто цитуються багатьма нашими каналами слова міністра армії Дрісколла, який йде зі своєї посади, й який на слуханнях у Сенаті сказав, що українці перевершили американців у створенні операційної системи DELTA. Головним архітектором цієї системи є саме Федоров, 
– озвучив Пінкус.

Член Республіканської партії наголосив на тому, що система DELTA є наразі "Олімпом" на світовому рівні з моніторингу і атак на повітряні об'єкти, починаючи від дронів і закінчуючи балістичними ракетами. Зі слів Пінкуса, США ще до цього не дійшли, а ось Україна вже використовує те, чого Сполучені Штати наразі дуже потребують.

Є величезний інтерес Америки у цій системі DELTA, якою Україна може пишатися, і вже є запити багатьох країн на цю розробку. Просто приголомшливо. Тому я позитивний у цьому, 
– поділився Пінкус.

Те, що зараз на Близькому Сході знову розгораються сутички, взаємні атаки ракетами, може, як припустив член Республіканської партії, відвернути увагу Трампа від України з метою забезпечення арабських держав ракетами до систем ППО Patriot.

Тому лобіювання в цьому нітрохи не зменшилося, а навпаки, в цьому зараз зацікавлені самі конгресмени, які переобираються. Багато хто сьогодні може і програти вибори, але у них питання України на порядку денному залишається головним. Ми переконуємося в цьому, спілкуючись із ними майже щодня. Кожен із них каже: "Ми за Україну, будемо лобіювати, вимагати від Трампа", 
– розповів Пінкус.

Підсумовуючи, республіканець запевнив, що нині переважна більшість американців виступають за надання допомоги Україні. Це, за його словами, вселяє оптимізм на майбутнє.

Повна версія інтерв'ю з Борисом Пінкусом: дивіться відео

Пов'язані теми:

ЗРК Patriot
ППО Близький Схід
Дональд Трамп
Зброя