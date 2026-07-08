Виробництво власних ракет до Patriot: експерт пояснив, чи має шанс Україна отримати ліцензію

Росія посилює атаки на Україну, використовуючи, зокрема, балістичні ракети. Однак наша країна не має достатньої кількості засобів, щоб збивати їх. Розв'язати цю проблему могло б рішення США надати Україні ліцензію на виготовлення ракет до комплексів Patriot.

Військовий експерт Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом зазначив, чи погодяться Сполучені Штати Америки надати ліцензію на виробництво ракет європейським країнам та Україні. Нагадаємо, що Володимир Зеленський на саміті НАТО в Анкарі закликав союзників підтримати Україну у її намірі отримати ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot.

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Системи Patriot – серцевина оборони США

Нарожний наголосив, що ракети до систем Patriot – це високотехнологічна зброя американського виробництва, від якої залежить серцевина оборони США. Тому Україні буде дуже складно отримати ліцензію на їх виготовлення.

"Нам не дадуть цю ліцензію. Найголовніша перепона – це те, що в Україні регулярно ловлять шпигунів у різних верствах нашого суспільства, навіть в армії. А виробляти таку зброю – це не клепати дрони з китайських запчастин, як ми це робимо зараз", – підкреслив військовий експерт.

Зазначимо, що під час саміту НАТО США, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція уклали угоду щодо створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Тому, на його думку, Україна, яка перебуває в стані війни, в якій відбуваються терористичні акти, навряд чи зможе отримати відповідну ліцензію навіть з погляду безпеки.

Водночас Павло Нарожний припустив, що, ймовірно, американці нададуть можливість Україні виробляти певні складові цих ракет, наприклад, двигуни. Однак розгортання повноцінного виробництва на поточний момент виглядає як фантастика.

Нагадаємо, що у червні під час саміту G7 Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили можливість надання Україні ліцензії на виготовлення ракети до систем Patriot. Тоді президент США заявив, що європейські країни та Україна "хотіли б мати можливість" це зробити, а США розглянуть такий варіант. Трамп також планував обговорити це питання з американськими оборонними компаніями.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц тоді також прокоментував це питання, уточнивши, що воно передбачає деталізацію з усіма країнами-учасницями. Водночас Мерц підтвердив, що у разі укладення відповідної угоди європейські виробники можуть отримати "всеосяжні ліцензії" від американських компаній.

Також у спільній заяві за підсумками G7 учасники саміту зазначили, що готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, які б дозволили їй налагодити виробництво власних ракет-перехоплювачів.