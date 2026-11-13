Документи зависли у посадовця: у Пентагоні досі блокують ліцензію на Patriot для України, – ЗМІ

Процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot залишається заблокованим у Пентагоні. Оформлення необхідних документів зупинилося на рівні заступника міністра оборони США Майкла Даффі.

Про це повідомили два поінформовані джерела кореспонденту "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алексу Рауфоглу.

Що відомо про затримки

Папери досі не оформлені, попри попереднє схвалення ініціативи на найвищому відомчому рівні.

Так, держсекретар США Марко Рубіо та голова Пентагону Піт Гегсет погодили це питання ще в жовтні 2026 року, проте бюрократична процедура зупинилася.

Затримка виникла безпосередньо на рівні Майкла Даффі – заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.

Наразі в американському оборонному відомстві ніяк не коментували нову інформацію щодо зупинки погодження.

Обіцянки Вашингтона та гострий дефіцит озброєння

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. За словами Зеленського, Трамп особисто повідомив йому про це під час переговорів у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН, хоча публічно американський лідер про таке рішення не оголошував.

Питання отримання ліцензій постало критично через хронічний брак засобів протиповітряної оборони для відбиття балістичних ударів. Власна виробнича база дозволила б Україні подолати дефіцит снарядів, обсяги передачі яких від західних партнерів зараз значно нижчі за потреби фронту.

Як вже повідомлялося, запаси ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3 наразі впали до мінімуму, а ситуація з поставками почне покращуватися лише згодом. Європейські арсенали суттєво вичерпані, тоді як домовленості про нове виробництво ракет у Німеччині та Польщі розраховані щонайменше на 2027 – 2028 роки.