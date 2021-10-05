Ліцензії оформили на офшорні компанії, – Данілов розкрив теми наступного засідання РНБО

5 жовтня 2021 , 12:00
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Джерело:

24 канал

Олексій Данілов розповів, що під наступного засідання РНБО розглянуть результати роботи за попередніми рішеннями. Зокрема, мовиться про питання контрабандистів та злодіїв у законі

Секретар РНБО Данілов у Ситуаційному центрі повідомив, що однією з тем також стане обговорення ситуації з надрами. Зокрема, ліцензії.

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Деякі правдолюби, які недавно були владою, всі ліцензії оформили на офшорні компанії,
– заявив Данілов.

Секретар РНБО пообіцяв, що все це відкриватимуть і публікуватимуть. 

Данілов про епідеміологічну ситуацію

  • За словами секретаря РНБО, наразі Україна не наблизилась до піку пандемії коронавірусу. Наразі – середина хвилі. 
  • Данілов наголосив, що вже до кінця місяця заражені COVID-19 займуть 50 – 55 тисяч ліжок у лікарнях. Вже підготували 88 тисяч ліжкомісць.
  • Саме тому РНБО презентували систему моніторингу "СОТА" – вона здійснює повний моніторинг процесів.  Це допоможе ухвалювати усіх рішень щодо протидії COVID-19.

Що забезпечує "СОТА":

  • зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел;
  • ефективний моніторинг стану нацбезпеки відразу у 20 напрямах;
  • координацію діяльності державних органів.
Автор: Мар'яна Бекало