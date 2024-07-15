У ліцеї на Кіровоградщині загинув 16-річний хлопець

У Кіровоградській області загинув 16-річний хлопець. На місці працюють поліцейські.

У ліцеї села Суботці Кропивницького району Кіровоградської області 15 липня загинув 16-річний хлопець. Це сталося у проміжку між 12:00 і 14:00.

Дивіться також На Прикарпатті обірвався міст з матір'ю і двома дітьми: загинула дівчинка

Призначено кілька експертиз

Речниця поліції Кіровоградщини Віталіна Бевзенко підтвердила загибель хлопця. Вона також розповіла, що інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження буде призначено як судово-медичну експертизу, так і по дотриманню техніки безпеки,

– зазначила Бевзенко.

Покарання цієї статті передбачає 3 – 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в області Тамара Беспалова розповіла, що вдалося встановити, що хлопчика уразило струмом під час гри у підвальному приміщенні.

До прибуття нашої бригади фельдшерка, яка прибігла з амбулаторії неподалік, проводила реанімаційні заходи. Дитина померла до прибуття швидкої.