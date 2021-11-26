Литва допускає закриття кордону з Білоруссю через спроби контрабанди "мігрантів Лукашенка"

Литва допускає закриття пунктів пропуску з Білоруссю. Підставою для такого рішення може стати зростання кількість випадків контрабанди мігрантів. Вони переховуються у вантажних автомобілях.

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зауважила, що фіксують зростання мігрантів, які використовують саме цю схему. Якщо ситуація ще більше ускладниться, Литва вживатиме заходів.

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Якщо ми побачимо, що така тенденція наростає, ми цілком реально допускаємо закриття пунктів пропуску,

– заявила Білотайте.

За словами політикині, від серпня до листопада 2021 року на кордоні з Білоруссю завернули близько 7000 мігрантів.

Білотайте наголосила: ніхто не може передбачити, що "стрельне в голову" самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Євросоюз має зосередитися на тому, щоб Лукашенко, який організував цю кризу, відповів за свої дії.

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