Литва, Латвія та Естонія вимагають посилення присутності НАТО в регіоні

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Кабінету Міністрів Латвії 22 квітня, відразу після саміту глав урядів країн Балтії.

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Насамперед представники балтійських країн заявили, що на саміті у Мадриді виступлять за схвалення Стратегічної концепції НАТО. Крім того, їхній провідний інтерес – зміцнення довгострокових рішень НАТО в області стримування та оборони східного флангу.

Зазначається, що для запобігання будь-якій можливості агресії, в країнах Балтії необхідні сучасні рішення постійного захисту.

Необхідна більша присутність сухопутних, військово-повітряних і військово-морських сил. Для забезпечення постійної присутності союзників в країнах Балтії будуть потрібні три боєздатні дивізії, по одній в кожній з країн Балтії, призначені для колективної оборони та здатні об'єднувати місцеві сили національної оборони,

– йдеться в заяві.

Прем'єри Литви Інгріда Шимоніте, Латвії Крішьяніс Каріньш та Естонії Кая Каллас наголосили, що кожна дивізія повинна складатися із бригади готовності союзників з необхідними можливостями підтримки на основі посилених бойових груп.

Натомість уряди країн Балтії мають намір збільшити фінансування оборони як мінімум до 2,5% ВВП.

Наразі представники відповідних регіонів наголосили, що працюють над закупівлею реактивних систем залпового вогню. Також триває робота над розробкою процедури, за якою держави зможуть надавати військову та невійськову допомогу один одному або декільком країнам Балтії на їхнє прохання.

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