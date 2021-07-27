Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало уряду ввести надзвичайний стан в прикордонному самоврядуванні. Все через нелегальних мігрантів, які їдуть з Білорусі.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Зараз пропозицію МВС обговорюють та оцінюють ситуацію.

До теми У Литві нелегальні мігранти розпочали бунт: відео

Надзвичайний стан можуть ввести для того, щоб взяти під контроль ситуацію з міграційною кризою.

Потрібно оцінити безліч факторів, оскільки це активне залучення армії, тому МВС не може прийняти рішення в односторонньому порядку,

– пояснила Білотайте.

Голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що завдяки армії на кордоні мігранти не зможуть нелегально перетнути кордон.

"В певному прикордонному регіоні, при збереженні всіх прав і свобод, без порушення нашого демократичного процесу, контроль візьме на себе армія. Кордон закривається і порушення неможливі", – сказав Кащюнас.

Також вимагають, аби у цьому питанні свою позицію показав і президент.

Сутички з поліцією

За інформацією LRT, ввечері 26 липня на кордоні сталися сутички за участі поліції та людей, які проти розміщення таборів нелегальних мігрантів на полігоні Руднінкай.



Люди проти розміщення мігрантів / Фото BNS

Цей полігон розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю. Саме там зібрались створити наметове містечко для приблизно 1500 мігрантів.

Люди обурені таким рішенням, а тому влаштували акцію протесту. Вони не давали проїжджати туди машинам з обладнанням для спорудження табору. Коли поліція намагалась відтіснити людей з проїжджої частини – почалися сутички.



Нелегальних мігрантів хочуть поселити у наметовому містечку / Фото BNS

Кількість постраждалих

Троє людей поскаржились у поліцію на те, що щодо них застосовували сльозогінний газ. Загалом надійшло 12 заяв від людей, які отримали тілесні ушкодження. Відомо, що серед правоохоронців постраждалих немає.



Внаслідок сутичок постраждали кілька осіб / Фото BNS