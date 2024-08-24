ППО, ракети й понад 5 тисяч дронів: прем'єрка Литви анонсувала допомогу Україні

Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, комплекси ППО малого радіусу дії, ракети та іншу зброю, яке має надійти вже до початку вересня.

Про це заявила прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським і Анджеєм Дудою, передає 24 Канал.

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Литва передасть Україні новий пакет допомоги

Інгріда Шимоніте розповіла, що новий пакет військової допомоги від Литви надійде до України вже до початку вересня.

Він включатиме комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове та інше обладнання, зброю та боєприпаси,

– заявила прем'єрка Литви.

Окрім того, глава уряду зазначила, що країна виділила 35 мільйонів євро на закупівлю радарів та обладнання для розмінування для України.

До кінця осені ми сподіваємося, що матимемо змогу також передати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва,

– сказала Шимоніте.

До речі, під час урочистостей у Києві прем'єрка привітала з Днем Незалежності українською мовою. Наголосила, що Литва була й буде з Україною на кожному кроці до перемоги, робитиме все, щоб наблизити її.