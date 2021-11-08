Литва направляє свої війська до кордону з Польщею та Білоруссю

Через величезну колону мігрантів Литва перекидає до кордону з Польщею та Білоруссю додаткові сили. Країна готується до всіх можливих сценаріїв.

За різними даними, на кордоні Білорусі з Польщею може перебувати від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів. Про це повідомив очільник Служби охорони державного кордону Рустам Любаєв.

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Литва дислокує сили до кордону з Польщею

За словами Любаєва, нелегали збираються на підступах до контрольно-пропускного пункту Брузги (Білорусь) – Кузня (Польща). Цією інформацією у Литві вже володіли напередодні. "Ми готувалися до можливих сценаріїв, сьогодні ухвалюватимемо рішення, зараз відбуваються зустрічі зі штабом збройних сил", – додав він.

Плануємо скористатися можливістю дислокації додаткової кількості військових у бойовій готовності. Вже погоджені дії з поліцією, Службою громадської безпеки,

– підкреслив він.

У МВС країни говорять про надзвичайний стан

Як пише LTR, через великий потік нелегалів на білорусько-польському кордоні міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте запропонувала ввести у Литві надзвичайний стан. Мовляв, потрібно вжити усіх можливих заходів, аби не допустити вторгнення мігрантів. При цьому, чиновниця запевнила, що наразі ситуація на литовсько-білоруському кордоні – під контролем.

"Ми спостерігаємо за тим, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. Це означає, що ми можемо очікувати подібних вторгнень та атак. Тому всі наші установи максимально підготовлені, готові наші військові та армія", – зауважила міністерка.