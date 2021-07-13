Литва оголосила масовий потік мігрантів гібридною агресією Білорусі

У Литві парламент ухвалив резолюцію, в якій зростання нелегальної міграції назвали гібридної агресією Білорусі. Вільнюс вважає, що це може стати однією із загроз у межах російсько-білоруських навчань "Захід-2021".

У документі мовиться саме про "організовані потоки нелегальних мігрантів з третіх країн". Відповідні події можуть використовувати для дестабілізації ситуації в Литві.

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У резолюції висловили стурбованість, що "ця гібридна агресія може розвиватися, використовуватися та стати основою для погроз нового характеру в контексті військових навчань "Захід".

Тому уряду запропонували до посилення охорони кордону з Білоруссю залучити армію. Також щодо організаторів потоків нелегальних мігрантів запропонували передбачити відповідальність – застосування санкцій зокрема.

Нелегальні мігранти з Білорусі: коротко

У червні 2020 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.

Прикордонники Литви того ж місяці впіймали вже понад 400 людей, які намагались незаконно перетнути кордон. Зазвичай мігранти-нелегали походять з Сирії, Ірану та Іраку.

Надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі Литва оголосила 3 липня 2021 року.