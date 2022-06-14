Литва передасть Україні боєприпаси для Bayraktar, на який зібрали 5 мільйонів євро

Литва знову забезпечить Україні оборонну підтримку. Цього разу країна передасть нам боєприпаси для Bayraktar.

Так, домовилися про озброєння для Bayraktar Vanagas. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

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Політик запевнив, що боєприпаси доставлять в зазначені терміни.

Ми домовилися про озброєння для Bayraktar Vanagas... Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси,

– написав Анусаускас.

Литва зібрала 5 мільйонів на Bayraktar

Наприкінці травня литовський телеведучий Андрюс Тапінас оголосив про збір коштів на "Байрактар" для Збройних сил України. Вже за першу добу вдалось зібрати понад 2 мільйони євро, за 3 доби збір повністю закрили – на рахунки надійшли необхідні 5 мільйонів.

Тапінас наголошував, що погодив придбання Bayraktar з міністерствами оборони Литви та Туреччини, а також з виробником безпілотників. Закликаючи литовців долучитись, він написав: "нехай наш Bayraktar підніметься над непереможною Україною. Нехай це буде час, коли Литва та Україна разом виймуть мечі".

До слова, Тапінас є обличчям популярної в Литві програми "Генерація грошей". Також – засновником краудфандингового мовника на YouTube Laisvės TV. У травні повідомлялося, що проєкт вже пожертвував на користь України 62 тисячі євро.

Інша допомога від Литви

Крім Bayraktar, у Литві вирішили придбати для України 6 безпілотників EOS C VTOL. Їх вартість склала 990 тисяч євро. Невдовзі ЗСУ вже отримають 4 літальні апарати, інші дві одиниці – через 2 місяці

Максимальна дальність польоту безпілотників становить 120 кілометрів, а швидкість – 107 кілометрів на годину. При цьому EOS C VTOL обладнані тихим двигуном та здатні протистояти сильним поривам вітру.

Додамо, що Литва допомагає Україні не лише в оборонній сфері. Від початку повномасштабного вторгнення країна прийняла вже понад 50 тисяч українських біженців. Також у Вільнюсі відкрили перший у ЄС Український центр для вимушених переселенців.

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