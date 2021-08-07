За виїзд – 300 євро: Литва планує пропонувати гроші нелегальним мігрантам
Джерело:LRT
У Литві планують пропонувати мігрантам виплати сумою 300 євро, якщо ті погодяться покинути країну назавжди. Гроші вони можуть отримати від прикордонників.
Відповідну заяву озвучила директорка Департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литви Евеліна Гудзінскайте. Вона зазначила, що гроші виплачуватимуть в аеропорту перед посадкою на рейс. Проте коли саме організують відповідні рейси – не уточнили.
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"Литовські прикордонники та міграційні служби запропонують гроші нелегальним мігрантам, які бажають повернутися в країну походження, щоб прискорити їх від'їзд", – сказала Евеліна Гудзінскайте.
Вона наголосила, що нелегальні мігранти отримають 300 євро лише один раз – якщо вони знову опиняться на території країни, то на компенсацію розраховувати не зможуть.
Міграційна криза на кордоні Литви: коротко
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- Зрештою Литва протягом червня 2021 року повідомила, що кордон Білорусі намагалися незаконно перетнути 400 людей. Більшість мігрантів-нелегалів походили з Сирії, Ірану та Іраку.
- 3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.
- Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії закликали ввести додаткові санкції проти Білорусі через організацію нелегальної міграції до Європейського Союзу.
- 1 серпня через литовський кордон перейшла рекордна кількість нелегальних мігрантів.