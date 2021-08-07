За виїзд – 300 євро: Литва планує пропонувати гроші нелегальним мігрантам

У Литві планують пропонувати мігрантам виплати сумою 300 євро, якщо ті погодяться покинути країну назавжди. Гроші вони можуть отримати від прикордонників.

Відповідну заяву озвучила директорка Департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литви Евеліна Гудзінскайте. Вона зазначила, що гроші виплачуватимуть в аеропорту перед посадкою на рейс. Проте коли саме організують відповідні рейси – не уточнили.

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"Литовські прикордонники та міграційні служби запропонують гроші нелегальним мігрантам, які бажають повернутися в країну походження, щоб прискорити їх від'їзд", – сказала Евеліна Гудзінскайте.

Вона наголосила, що нелегальні мігранти отримають 300 євро лише один раз – якщо вони знову опиняться на території країни, то на компенсацію розраховувати не зможуть.

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