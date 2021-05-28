Литва, Польща і ФБР почали своє розслідування посадки літака у Білорусі

Литва, Польща та Федеральне бюро розслідувань США почали власне розслідування вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську. Вже опитали екіпаж та пасажирів.

Також литовські правоохоронці співпрацюють з колегами з Ірландії та Греції. Невдовзі планують додатково оглянути літак, який зараз перебуває у Вільнюсі.

До теми Міжнародна організація цивільної авіації розслідуватиме посадку літака у Білорусі

Глава литовського бюро кримінальної поліції Роландас Кішкіс заявив, що опитали всіх членів екіпажу та 90% пасажирів літака. Коли літак оглянуть, його передадуть Ryanair. Щоправда, чиновник зазначив, деякі дані вимагають уточнення.