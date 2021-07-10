Литва посилила кордон з Білоруссю військовими

Литва відправила військових на допомогу прикордонникм для патрулювання лінії розмежування з Білорусю. Водночас балтійська країна продовжує будувати бар'єр з колючого дроту.

У литовській армії повідомляють, що з 10 липня кордон патрулюватимуть близько 100 військовослужбовців. Солдатам і прикордонникам також допомагатимуть добровольці.

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Вранці (10 липня – 24 канал) близько ста військових прийшло на допомогу прикордонникам. Ми активували оперативні потужності, які діють у мирний час,

– сказав капітан Еугеніюс Стейбліс.

Прикордонник Гендрюс Мішутіс зазначив, що військові надаватимуть допомогу на території проблемних муніципалітетів, де частіше фіксують випадки нелегального перетину кордону.

Окрім цього, на кордоні з Білоруссю продовжують встановлювати захисний бар'єр зі спірального колючого дроту.

Всього у цього року затримали 1 577 нелегальних мігрантів.

Потік нелегальних мігрантів: коротко

Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.

Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.

У Литві 3 липня оголосили екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі.

У 2021 році потік нелегальних мігрантів, що йдуть в Литву з Білорусі збільшився у 20 разів, у порівнянні з тим, що було в 2020.

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