Литва посилила кордон з Білоруссю військовими
Джерело:Delfi
Литва відправила військових на допомогу прикордонникм для патрулювання лінії розмежування з Білорусю. Водночас балтійська країна продовжує будувати бар'єр з колючого дроту.
У литовській армії повідомляють, що з 10 липня кордон патрулюватимуть близько 100 військовослужбовців. Солдатам і прикордонникам також допомагатимуть добровольці.
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Вранці (10 липня – 24 канал) близько ста військових прийшло на допомогу прикордонникам. Ми активували оперативні потужності, які діють у мирний час,
– сказав капітан Еугеніюс Стейбліс.
Прикордонник Гендрюс Мішутіс зазначив, що військові надаватимуть допомогу на території проблемних муніципалітетів, де частіше фіксують випадки нелегального перетину кордону.
- Окрім цього, на кордоні з Білоруссю продовжують встановлювати захисний бар'єр зі спірального колючого дроту.
- Всього у цього року затримали 1 577 нелегальних мігрантів.
Потік нелегальних мігрантів: коротко
- Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.
- Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.
- У Литві 3 липня оголосили екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі.
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