Литва виплачуватиме тисячу євро мігрантам, які погодяться повернутись на батьківщину

У Міністерстві внутрішніх справ Литви вирішили втричі збільшити грошові виплати нелегальним біженцям, які погодяться повернутися додому. Сума виплат зросла до 1 000 євро замість 300 євро.

За інформацією відомства, таку ініціативу запровадила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Пропозиція діятиме до 20 січня 2022 року щодо тих людей, які вже перетнули литовський кордон.

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Гроші за повернення додому

У такий спосіб влада намагається спонукати мігрантів добровільно покинути країну. Фінансування ініціативи відбуватиметься здебільшого з грошей, які надала Литві Єврокомісія для боротьби з кризовою ситуацією.

"Сподіваємося, що підвищення виплати збільшить число тих, хто вирішив повернутися", – наголосила Білотайте.

Виплачувати грошові компенсації біженцям Литва почала у серпні 2021 року. Попередні підрахунки вказують на те, що утримання одного мігранта в країні сягає 11 тисяч євро на рік.

Виплати у збільшеному розмірі, як і раніше, видаватимуть працівники Служби охорону кордону Литви разом із квитками на літак. Станом на грудень 2021 року з країни добровільно депортували 345 нелегальних мігрантів, хоч загальна кількість тих, хто перетнув кордон із Білоруссю перевищує 4 тисячі осіб.

Притулок для мігрантів

У литовському МВС підкреслили, що Департамент міграції звершив розгляд прохань про притулок від людей, які незаконно потрапили в країну з Білорусі. Мовиться про 3,2 тисячі звернень, які зареєстрували в серпні та вересні.

Із усієї кількості заявок, притулок вирішили надати 54 іноземцям з Сирії, Ємену, Іраку, Еритреї та Афганістану. Їм нададуть вид на житло в Литві та візьмуть участь в державній програмі інтеграції. Усіх інших біженців депортують.

Ще 610 мігрантів вирішили оскаржити таке рішення в суді, однак позитивного рішення на їхню користь не було. 86 скарг відхилили, 46 – зупинили без розгляду.

Міністерка Білотайте пояснила це тим, що більшість із тих людей, які незаконно прибули в Литву насправді не мають достатніх підстав для отримання притулку.

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