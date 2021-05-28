Литва висилає 2 білоруських дипломатів у знак солідарності з Латвією

Литва вирішила вислати 2 співробітників білоруського посольства. У такий спосіб країна висловлює підтримку Латвії, яка майже заморозила дипломатичні відносини з Білоруссю.

Білоруського посла 28 травня викликали в Міністерство закордонних справ Литви, де йому вручили ноту. У ній мовиться, що 2 співробітники посольства Білорусі є небажаними особами в Литві через несумісну з дипломатичним статусом діяльність.

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Дипломати повинні покинути країну протягом 7 днів. Представнику Білорусі також висловили протест через репресії проти білоруського суспільства й незалежних ЗМІ, які тривають в країні.

Водночас до дипломата звернулися з вимогою негайного звільнити Романа Протасевича, його подругу Софію Сапегу й інших незаконно затриманих осіб.

Це рішення також є висловленням солідарності з Латвією,

– наголосив глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс.

У Білорусі 23 травня терміново приземлився літак через повідомлення про "замінування". На борту перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Згодом журналіста затримали.

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