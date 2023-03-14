ПВК "Вагнера" визнали терористичною організацією у Литві

Сейм Литви одноголосно визнав російську групу "Вагнер" терористичною організацією. Документ підтримали 117 депутатів.

Водночас парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких груп найманців, таких як "Вагнер", створених за підтримки російської влади, для здійснення злочинів агресії в Україні.

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Приватна військова компанія "Вагнер" Російської Федерації є терористичною організацією, а її найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства,

– йдеться в ухваленому документі.

У резолюції наголошують, що найманці "Вагнера" "здійснюють систематичні тяжкі злочини – вбивають та катують мирних жителів, бомбардують житлові будинки та інші цивільні об'єкти.

"Вагнер" – тіньовий інструмент російської влади

Крім того, зазначають, що приватна військова кампанія "Вагнер" створена наближеним до президента країни-терористки Євгенієм Пригожиним, є тіньовим інструментом російської влади.

Світова спільнота вважає ПВК "Вагнер" терористами

ЄС та США оголосили санкції і щодо групи "Вагнер" за участь у війні Росії в Україні, а також за скоєння тяжких злочинів та інших порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці, Судані та Малі.

Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією.

Прийнята резолюція закликала інші країни визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією.

До слова, 6 лютого Верховна Рада України прийняла Постанову про визнання російської ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. Парламентарі закликали світові уряди та парламенти визнати терористичними організаціями усі приватні військові компанії країни-агресора.

А у лютому Офіс генпрокурора України повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.